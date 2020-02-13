Gençler neden evlenmiyor? Türkiye'de düğün maliyeti ortalama ne kadar?
Haberler » Dünya » Gençler neden evlenmiyor? Türkiye'de düğün maliyeti ortalama ne kadar? - Haberler

Gençler neden evlenmiyor? Türkiye'de düğün maliyeti ortalama ne kadar?

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde İstanbul sokaklarında gençlere niye evlenmediklerini veya evlenemediklerini sorduk. Çoğunun ekonomik sebepleri göstermesi üzerine evlenmek isteyen bir çiftin düğün masraflarını yerinde öğrendikView on euronews.

13.02.2020 21:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:03

14 Şubat öncesinde sokaklarında gençlere niye evlenmediklerini veya evlenemediklerini sorduk. Çoğunun ekonomik sebepleri göstermesi üzerine evlenmek isteyen bir çiftin düğün masraflarını yerinde öğrendikView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Gençler neden evlenmiyor? Türkiye'de düğün maliyeti ortalama ne kadar?
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler