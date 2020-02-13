: Gençler neden evlenmiyor? Türkiye'de düğün maliyeti ortalama ne kadar?

13.02.2020 21:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:03

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde İstanbul sokaklarında gençlere niye evlenmediklerini veya evlenemediklerini sorduk. Çoğunun ekonomik sebepleri göstermesi üzerine evlenmek isteyen bir çiftin düğün masraflarını yerinde öğrendikView on euronews

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