Gençler neden evlenmiyor? Türkiye'de düğün maliyeti ortalama ne kadar?
14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde İstanbul sokaklarında gençlere niye evlenmediklerini veya evlenemediklerini sorduk. Çoğunun ekonomik sebepleri göstermesi üzerine evlenmek isteyen bir çiftin düğün masraflarını yerinde öğrendikView on euronews.
13.02.2020 21:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:03
14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde İstanbul sokaklarında gençlere niye evlenmediklerini veya evlenemediklerini sorduk. Çoğunun ekonomik sebepleri göstermesi üzerine evlenmek isteyen bir çiftin düğün masraflarını yerinde öğrendikView on euronews
Kaynak: Euronews.com