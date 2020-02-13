Gençler neden evlenmiyor? Türkiye'de düğün maliyeti ortalama ne kadar?

13.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:47

Türkiye gündeminden düşmeyen konuların başında ülkenin gittikçe yaşlanan nüfusu geliyor. Hükümet politikalarına göre bu sorunun çözümü, bekarların genç yaşta evlenmesi ve en az 3 çocuk yapmasından geçiyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında yaptığı bir konuşmada, "Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Aman bunlara dikkat edin" demesi tartışma konusu olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle