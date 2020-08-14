Gençler Ne İstiyor? Roj Esir Girasun: Bugün Kürt gençleri iletişime daha açık ve özgüvenli Gençler Ne İstiyor?

DUVAR - Gençler Ne İstiyor? programının bugünkü konuğu Diyarbakır merkezli Rawest Araştırma'nın Genel Müdürü Roj Esir Girasun. Hakkı Özdal'ın Kürt gençliğine ilişkin sorularını yanıtlayan Girasun, 2015'te bölgede şiddetin yeniden tırmanmasının ardından Kürt gençliğine dair bir 'radikalleşme' beklentisi oluştuğunu, ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Bugünkü Kürt gençlerinin, hem müzakere hem de çatışma sürecine tanıklık ettiğini, iletişime ve uzlaşmaya daha açık, aynı zamanda daha özgüvenli olduklarını belirten Girasun, CHP'nin son dönem izlediği politikalarla Kürt gençliğinin dikkatini çektiğini, pek çok gencin 'ikinci partisi' durumuna geldiğini anlattı.

Kaynak: DailyMotion.com