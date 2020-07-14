Gençler Ne İstiyor? Demet Lüküslü: Siyasetle gençler arasında bir samimiyet sorunu var "Gençler Ne İstiyor?

DUVAR - "Gençler Ne İstiyor?" programının yeni bölümüne Yeditepe Üniversitesi'nde gençlik sosyolojisi alanında çalışan Prof. Dr. Demet Lüküslü konuk oldu. Son dönemlerde yaşanan 'Z kuşağı' tartışmalarını değerlendiren Lüküslü, gençliğin homojen olmadığını ve "Z kuşağı" adlandırmasının sorunlu olduğunu söyledi. Türkiye'deki gençlik-siyaset ilişkisine de değinen Lüküslü, gençlerin kutuplaşmayı gündelik yaşamlarına ve arkadaşlık ilişkilerine sokmadığını belirterek, siyasetin gençlikle arasında bir samimiyet sorunu olduğu yorumunu yaptı.

Kaynak: DailyMotion.com