Gençler Mutfak Atölyesinde buluştu

16.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:12

Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik başlatılan "Gençlerle Mutfak Atölyesi" programının 3'üncüsü düzenlendi.



İl Müftülüğü Gençlik Merkezindeki atölyeye katılan 28 lise öğrencisine mantı, suffle ve waffle başta olmak üzere birçok yiyeceğin tarifinin yanı sıra güncel dini konularda da bilgi verildi.



Mutfak Atölyesi programına katılan İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve Müftü Yardımcısı Dr. Hüseyin Karayaka en iyi waffle yapan öğrenciyi belirlemede zorlandı. İl Müftüsü Akkuş, "Benim nazarımda kazanan hepinizsiniz. Gençlik merkezimize gelerek hizmetlerimize iştirak eden her genç kazanmıştır" dedi.



"Gençlik geleceğimizdir, ümidimizdir"



"Gençleri hayata hazırlarken manevi dünyalarının yanında maddi dünyalarına da temas etmeliyiz" diyen Müftü Akkuş, "Gençlik geleceğimizdir, ümidimizdir. Gençliğe değer vermek, gençlere önem vermek, sevgili Peygamberimizin tavsiyesidir. Din eğitiminde gençleri pasif durumdan aktif hale getirmeliyiz. Düşünce ve görüşlerini dinlemeli, sorunları ve çözüm yollarını gençlerimizle birlikte değerlendirmeliyiz" diye konuştu.



Yemek yapımı sonrası Mutfak Atölyesinde İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörü Gönül Taşçı tarafından sohbet programı gerçekleştirilerek güncel konular değerlendirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA