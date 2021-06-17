Gençler meyve toplarken duvar çöktü: 4 yaralı
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Gençler meyve toplarken duvar çöktü: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Haberler | 3. Sayfa

- Gençler meyve toplarken duvar çöktü: 4 yaralı Gaziantep'te bir caminin bahçesinde bulunan duvar ağaçtaki meyveleri toplamak isteyen gençlerin üzerine çıkmasıyla çöktü.

- Gençler meyve toplarken duvar çöktü: 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir caminin bahçesinde bulunan duvar ağaçtaki meyveleri toplamak isteyen gençlerin üzerine çıkmasıyla çöktü. Çökme sonucu duvar üzerindeki 4 gençten biri ağır 3'ü hafif yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Cahit Nakıpoğlu Camii'nin karşısında bulunan özel bir yurtta kalan 4 öğrenci, Camii bahçesinde bulunan ağaçlardaki meyveleri toplamak istedi. Camii bahçesine gelen 4 genç, ağacın üst dallarında bulunan meyveleri koparabilmek için bahçede bulunan bir duvarın üzerine çıktı. Gençlerin meyve topladığı esnada duvar aşağıdaki boşluğa doğru tamamen çöktü. Duvarın çökmesi üzerine gençler 3 metre yükseklikten yere çakıldı. Duvar çökmesi sonucu yere çakılan Sadık K. ağır yaralanırken, Eyüp Cengiz A., Muttalip K. ile Mesut B. vücutlarının çeşitli bölgelerinden hafif yaralandı. Cami imamının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 genç ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gençler meyve toplarken duvar çöktü: 4 yaralı
Gençler meyve toplarken duvar çöktü: 4 yaralı
Gençler meyve toplarken duvar çöktü: 4 yaralı
Gençler meyve toplarken duvar çöktü: 4 yaralı
Gençler meyve toplarken duvar çöktü: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

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