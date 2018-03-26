Gençler Mardin'de Yarışıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge Finali Mardin'de gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge Finalleri Mardin'de gerçekleştiriliyor. 4 gün sürecek ve bilgi yarışması, Türk müziği, şiir ve tiyatro dallarında gerçekleştirilecek. Yarışmalara Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Siirt, Mardin, Kilis, Şırnak illerinden katılım sağlanıyor. Büyük bir coşkuyla Artuklu Üniversitesi Vali Kılıçlar Salonu'nda bugün başlayan bilgi yarışması kategorisinin galibi Şanlıurfa'dan katılan öğrenciler oldu.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Hadi Çomaktekin, "Dillerin ve dinlerin şehri Mardin'in yıllardır terörün etkisinde kalmış bir algının değiştirilmesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak çok sevindirici. 4 gün sürecek olan yarışmalarda tiyatro şiir Türk müziği dallarında gençlerimiz yarışacak. İlimizde huzur ve güven ortamının sağlanması ile bu tarz etkinliğin gerçekleşmesinden çok mutluyuz" dedi.

Yarışmaya Şırnak'tan katılan ve 3'üncü olan Yusuf Barış, Mardin'de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Dereceye girdiğimiz için çok mutluyuz. Yarışma güzeldi. Daha farklı konulardan soru bekliyorduk. Hepsi tarih çıktı biraz o sorulardan sıkıldık ama çok güzeldi" diye konuştu.

Yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan ve bilgi yarışmasının ilk gününde birinci olmaya hak kazan grup üyelerinden Seval Fidancı, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Heyecandan bir gece önce uyuyamadık. Baya bir çalıştık. Hak ettiğimiz buydu. Heyecanımızdan korkuyorduk ama başardık" ifadelerinde bulundu. - MARDİN