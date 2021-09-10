Gençler Mamak'ın kütüphaneleri tercih ediyor
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Gençler Mamak'ın kütüphaneleri tercih ediyor

Gençler Mamak'ın kütüphaneleri tercih ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkentli gençlere kütüphane denilince tercih haline gelen Mamak'a ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Başkentli gençlere kütüphane denilince tercih haline gelen Mamak'a ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Sınavlara hazırlanmak, ders çalışmak ve keyifli bir ortamda okuma yapmak isteyenlerin uğrak noktaları olan Mamak'ın kütüphaneleri yaz ayları boyunca 21 bin 216 kişi ağırladı. Mamak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 14 kütüphaneden ise toplamda 21 bin 438 kitap temin edildi. Kitap kapınızda uygulaması ile bin 382 kitap okuyucuları ile buluştu. Ücretsiz ikramların da yapıldığı kütüphanelerde yeni otomasyon sistemi ile tüm kullanıcılar artık randevu alarak koltuk numarası ve saat aralığı seçebilecek.

Nitelikli okumalar geleceği inşa edecek Geleceğin inşasını kuracak olan gençlerin bu yapıyı sağlam temellere oturtması için nitelikli okumalar gerçekleştirmeleri gerektiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemize 12 tane kütüphane, 3 tane bilim sanat merkezi, 3 tane gençlik merkezi, 4 tane yüzme havuzunu tamamlayarak, gençlerimizin bilgiye, spor ve sanatsal etkinliklere erişim yelpazesini genişlettik ve genişletmeye de devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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