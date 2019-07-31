Gençler Malatya'da "çay" içecek

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kentteki gençleri Twitter üzerinden çaya davet etmesiyle başlayan etkinliğe 7 bölgeden katılım olacak.

Çalık'ın sosyal medyada "Burası neresi?" notuyla Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri'nin fotoğrafını paylaşmasının ardından gelen doğru cevaplar üzerine çay daveti yapıldı.

Kent dışında yaşayan diğer partili gençlerin de gelmek istediğini belirtmesi üzerine etkinlik büyük bir organizasyona dönüştü. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da buluşmaya geleceğini belirtti.

Öznur Çalık, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, yarın 20'ye yakın AK Partili milletvekilinin gençlerle buluşacağını söyledi.

Gençlerin sosyal medyada "biz kankamızı istiyoruz" paylaşımlarında bulunduğunu anımsatan Çalık, "Gençlerin kankası, Türkiye'nin imarında çok önemli rol almış, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı vefa ve hizmet adamı, partimizin kurucusu TBMM Başkanlık yapmış, Binali Yıldırım 'Malatyalı gençler davet ederde gelmez miyim' dedi. Gençleri kırmadı." şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise gençlerle bir araya gelmenin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Böyle bir buluşmaya Binali Yıldırım'ın katılmasının gençler için bir fırsat olduğunu kaydeden Tüfenkci, "Malatya'nın sosyal medyada gündem olacağına inanıyorum. İl dışından gelen gençlerin Malatya'nın kayısısının, yemeklerinin tanıtılması için bir fırsat. Gençlerle buluşmada gündem serbest, gençler nasıl soru sormak istiyorlarsa, içlerinden geldiği gibi sorarak, istediklerini öğrenecekler. Birbirinden değerli siyasetçi arkadaşlarımız, genel başkan yardımcılarımız var. Dolayısıyla gençler bir çok şeyi rahatlıkla sorup öğrenecekler." diye konuştu.

Milletvekili Ahmet Çakır da gençlerin konuştuğu, önerilerini paylaşacakları bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Milletvekilli Hakan Kahtalı ise etkinliğe katılacaklara teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise programa AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, Çiğdem Karaaslan ve milletvekillerinin etkinliğe katılacağını bildirdi.

Kaynak: AA