Gençler kutlamaya gelemeyince ay yıldızlı balon uçurdular
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Gençler kutlamaya gelemeyince ay yıldızlı balon uçurdular

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi.

Gençler kutlamaya gelemeyince ay yıldızlı balon uçurdular
19.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:34

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi. Korona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gençler törene katılamayınca Türk bayraklı balonlar protokol tarafından gök yüzüne bırakıldı.

Törene; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Uzunlulu, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, çeşitli oda ve STK temsilcileri katıldı.

Belediye Meydanı'ndaki tören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende kısa bir açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz şunları söyledi:

"Bugün tabi bizim için önemli bir gün, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anıyoruz. Öncelikle tüm milletimizin ve Bodrumlu hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Tabi bayramları daha coşkulu kutlamak isteriz ama bu yıl malum bu salgın dolayısıyla milli bayramlarımızı da, dini bayramlarımızı da istediğimiz gibi kutlayamıyoruz. Daha mütevazi programlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah o coşkulu bayramları yine kutlayacağız. Burada 10 binlerle fener alayları yapacağız. Bugünler geçecektir sabırlı olmak lazım. İşin büyük bir kısmını atlattık ama tedbirli olmak zorundayız çünkü salgın hala devam ediyor. İnşallah bu günler geçecek."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şöyle konuştu:

"Milli Mücadele'nin 101'inci yılını bu sene kutluyoruz. Geçen yıl 100'üncü yıl çok görkemli kutlanmıştı ama bu sene salgının gölgesinde 101'inci yılı kutluyoruz. Ancak tabi ki meydanlarda kutlamak bu işi daha anlamlı yapıyor ama sonuçta bizim gönüllerimizde bu var. ve Türk milletinin gönlünde Ata'sının Samsun'a çıkışı bir semboldür çünkü gerçekten Milli Mücadele'nin başlangıcı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihtir 19 Mayıs. Biz de Bodrum'da dün başladığımız kutlamalarla bunu en iyi şekilde hatırlatmaya çalışıyoruz. Dün, geçen sene Samsun'a gönderdiğimiz STS Bodrum Okul Gemimizi ışıklarla ve ses sistemleriyle donatarak akşam Bodrum merkezde, Kumbahçe'de gezdirdik ve çok güzel bir görüntü oldu. Bence şu an için bayramın en güzel kutlanmış şekliydi bayramın. 19 Mayıs bizim için çok önemli ve bizim rehberimiz Atamızdır. Bütün aldığımız kararları, bütün planlarımızı hep Atamızın bize gösterdiği yolun doğrultusunda yapıyoruz ve öyle olmaya devam edecek. Atatürk'ü unutursak o zaman zaten ülkemizi kaybetmiş oluruz biz. Bu yüzden Atamızla ilgili biliyorsunuz iyi, kötü bir sürü yorum yapılıyor ya da hala daha ona düşmanlıklar yapılıyor. Bunları anlamak mümkün değil, imkansız. Çünkü biz Ortadoğu bataklığında değilsek bu dönemde bu Atamızın öngörüsü sayesindedir. Ülkemiz laik Türkiye Cumhuriyeti ise Atamızın öngörüsü sayesindedir. ve onların mücadelesi ve özverisi sayesindedir. Buradan kendilerini minnetle anıyorum. Dediğim gibi her zaman rehberimiz olmaya devam edecek kendisi."

Törenin ardından Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Uzunlulu ve ilçe protokolü, üzerinde Türk Bayrakları bulunan balonları gökyüzüne bıraktı. Törenin ardından ise belediye hoparlörlerinden Atatürk'ün sesi ve marşlar yayınlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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