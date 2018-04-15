Türkiye Halter Federasyonunun 2018 faaliyet programında yer alan ve Ağrı'da düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, sona erdi.

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar kategorisinde Ankara Büyükşehir Belediyespor birinci, Ankara Gonca Spor ikinci, Gaziantep Yasa Gençlik Spor üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise Ankara ASKİ Spor birinciliği, Ankara Büyükşehir Belediyespor ikinciliği, Hatay Payas Belediyespor da üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonun sonunda kupa töreni gerçekleştirildi.

Törende, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreteri Levent Parlar, kulüp yöneticileri ve antrenörler tarafından takdim edildi.