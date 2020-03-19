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Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İtalya, Genç, Teknoloji

Gençler Koronavirüse Karşı Düşünüldüğü Kadar Dirençli Değiller

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen son vakalar incelendiğinde, düşünülenin aksine gençlerin yeni tip koronavi

19.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:33
Gençler Koronavirüse Karşı Düşünüldüğü Kadar Dirençli Değiller

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen son vakalar incelendiğinde, düşünülenin aksine gençlerin yeni tip koronavirüs COVID-19 karşısına dirençli olmadıkları ortaya çıktı. İki bölgede görülen onlarca vakada, genç yetişkinler virüsle mücadele etmekte güçlük çektiler.

ABD'nin önemli mecralarından Bloomberg, internet üzerinden istatistiki veriler sunan Statista şirketine dayandırdığı haberde, gençlerin virüs karşısındaki dirençleri ele alındı. Verilen bilgilerde, Avrupa'da yeni tip koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da 28 bin vakanın neredeyse dörtte birini, 19-50 yaş grubundakilerin oluşturduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verileri de ülkede 2 bin 500 kadar yeni tip koronavirüs vakası arasında 705'inin 20 ila 44 yaşlarında olduğunu, bu kişilerden yüzde 15 ila 20'sinin hastanede tedavi altına alındığını, yüzde 4'ünün ise yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

Gençler koronavirüse karşı dirençli mi?

Virüs yayılmaya başladıktan sonra en çok konuşulan konuların başında gençlerin virüse karşı direnci geliyordu. Özellikle sosyal medya üzerinde ölenlerin genellikle 70 yaş üstü kimseler olmasından ötürü, gençler arasında virüse hafife alınır olmuştu. Keza istatistikler gençleri doğruluyor ve 19 - 45 yaş arasında virüsün öldürme oranı yüzde 0.2'yi geçmiyordu.

Yeni tip koronavirüs salgınının patlak verdiği Çin'den gelen ilk veriler doğrultusunda, yaşlı ve diğer sağlık sorunları olan kişilerin, Kovid-19'a karşı en savunmasız grup olduğu, genç yetişkinlerde virüsün bu etkiyi yaratmadığı açıklanmıştı.

Ortaya çıkan son veriler ise durumun tam tersine olduğunu bizlere tekrar gösterdi. Gençler hastalıktan sağlıklı kurtulabiliyor olsalar da virüsü kapıyorlar ve zorlu bir tedavi sürecine giriyorlardı. Eğer daha önce sahip oldukları bir kronik hastalık varsa, aramızdan ayrılma şansları da oldukça yüksek oluyordu.

Kaynak: Tamindir

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