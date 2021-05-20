Gençler kontrolsüz eğlencede yanmaktan son anda kurtuldu
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Gençler kontrolsüz eğlencede yanmaktan son anda kurtuldu

Gençler kontrolsüz eğlencede yanmaktan son anda kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de 19 Mayıs'ta bir grup gencin, ardı ardına kontrolsüz şekilde patlattığı havai fişekler yangına sebep oldu.

Denizli'de 19 Mayıs'ta bir grup gencin, ardı ardına kontrolsüz şekilde patlattığı havai fişekler yangına sebep oldu. Abarttıkları eğlenceyi kayda alan gençler, havai fişeklerden nasibini alınca yanmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan bir grup genç havai fişek ile kutlamalara renk katmak istedi. Kontrolsüz bir şekilde yakılan havai fişek patlamaya başladıktan sonra yere düşerek farklı yönlere dağılmaya başladı. Çevresinde otluk alana ve gençlerin üzerine patlayan havai fişek, yangına neden oldu. Otluk alanda farklı noktalarda yangın çıktı. Gençlerden biri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, site bahçesine gelen fişeklerden demir bariyerlerin arkasına saklanarak yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Mahallede havai fişek gösterisini izleyen vatandaşlar, otların tutuşması ile birlikte paniğe kapıldı. Otluk alanın yanında park halinde bulunan otomobil sahipleri araçlarına doğru koşarken, gençler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak itfaiye talebinde bulundu. Yangın çok fazla büyümeden bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangın, can ya da mal kaybı yaşanmadan ucuz atlatıldı. - DENİZLİ

Gençler kontrolsüz eğlencede yanmaktan son anda kurtuldu
Gençler kontrolsüz eğlencede yanmaktan son anda kurtuldu
Gençler kontrolsüz eğlencede yanmaktan son anda kurtuldu
Gençler kontrolsüz eğlencede yanmaktan son anda kurtuldu
Gençler kontrolsüz eğlencede yanmaktan son anda kurtuldu
Gençler kontrolsüz eğlencede yanmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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