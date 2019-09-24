Gençler Kızılinler'de köylülere destek oldu

24.09.2019 14:35

Köylüler ile birlikte üretime katılan gençler, imece usulü çalışarak üreticilere ürün toplama, süt sağma ve temizlik konusunda destek oldular.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli projeler üretmeye devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, gençlere çevre bilinci aşılamak, geleneksel üretim ile köy yaşamını tanıtmak ve grup çalışmasını öğretmek amacıyla düzenlediği Üretim Kampı etkinlikleri devam ediyor. Son olarak Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Kızılinler Mahallesi'ne giden yaklaşık 40 genç tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak köylülere yardım ettiler. Tarlalardan patates ve kabak toplayan gençler, domates, süt sağarak köy yaşamını daha yakından tanıdılar.

Üretim Kampı sayesinde gençlerle tanışıp onlarla iyi vakit geçirdiklerini belirten mahalleliler"Üretim Kampı etkinliği için şehirden buralara gelen gençlerle çok iyi anlaştık. Onlar bize köy işlerinde yardım ettiler biz de onlara köy hayatı hakkında bilgiler verdik. Böyle güzel bir etkinliği düzenlediği için Büyükşehir Belediyemize ve bizlere büyük yardımları dokunan gençlere çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.

Köy hayatının içinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden gençler ise, grup çalışması ile uzun sürecek işleri kısa sürede bitirdiklerini ve bunu keyif alarak yaptıklarını ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler