Gençler kısıtlama sürecinde evlerini yeniden keşfetti
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Gençler kısıtlama sürecinde evlerini yeniden keşfetti

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15-20 yaş grubu gençler, üçüncü kez sokağa çıkmanın keyfini işlek caddelerde gezmenin yanı sıra bisiklet ve paten sürerek yaşadı.

Gençler kısıtlama sürecinde evlerini yeniden keşfetti
29.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:02

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15-20 yaş grubu gençler, üçüncü kez sokağa çıkmanın keyfini işlek caddelerde gezmenin yanı sıra bisiklet ve paten sürerek yaşadı. Bazı gençler ise kısıtlama sürecinde evlerinde yeni şeyler keşfettiklerini söyleyerek, evde kalmayı eğlenceli hale getirmek için uğraştıklarını belirtti.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Yasak devam ederken 15-20 yaş arası gençlere bugün üçüncü kez sokağa çıkma izni verildi. 11.00'de izinleri başlayan gençler, güzel havanın tadını çıkardı. Bazı gençler uzun süredir görüşemediği arkadaşlarıyla vakit geçirip hasret giderirken bazı gençler paten ve bisiklet sürdü. Kısıtlama günlerinde sokağa çıkamayan gençler alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

"Evde yeni şeyler keşfettim"

Verilen izin sonrasında gününü dolu dolu geçirerek ilk saatlerden itibaren sokakta olan Mustafa Kahraman, "Her şey çok güzel gidiyor şu anlık. Sabahtan beri dışarıdayız. Akşama kadar gezmeye niyetliyiz. Güzel güzel geziyoruz. Evde, evi turluyorum. Mutfaktan salona, salondan odaya. Müzikle uğraşıyorum. Evde yeni şeyler keşfettim. Lambama baktığımda gölgesinde çok güzel desen çıkıyor" dedi.

Bir başka genç Yasemin Vural ise kısıtlama sürecinden sonra dışarı çıkmayı özlediğini dile getirdi. Vural, "Uzun zaman sonra ilk defa çıktığım için biraz garipsedim. Özlemişim. 2,5-3 aydır dışarı çıkmıyordum. Evde ise kitap okudum. Resim yapabildiğimi fark ettim. Resim yaptım. Dizi be film izleyerek zaman geçirdim" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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