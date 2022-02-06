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Gençler Kılıç Federasyon Kupası, Antalya'da düzenlendi

AA, Fatih Hepokur - Spor
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Gençler Kılıç Federasyon Kupası, Antalya'da düzenlendi

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Kılıç Federasyon Kupası, Antalya'da yapıldı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Kılıç Federasyon Kupası, Antalya'da yapıldı.

Manavgat ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 10 ilden 86 sporcu mücadele etti.

Yarışları kadınlarda Nisa Erbil birinci, Alara Cermen ikinci ve Nil Güngör üçüncü tamamladı.

Erkeklerde ise Tolga Aslan birinci, Muhammed Furkan Kalender ikinci, Emirhan Çiftci de üçüncü oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporculara madalyalarını, TEF Genel Sekreteri Yılmaz Portakal ve MHK Üyesi Uluslararası Hakem Abdussamet Arslan takdim etti.

AA / Fatih Hepokur - Spor

Manavgat, Türkiye, Antalya, Eskrim, Spor, Haber

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