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Gençler Kent Ormanında yürüdü

Gençler Kent Ormanında yürüdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce'de Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan ve gelenek haline gelen "Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor" da gençler ve vatandaşlar hafta sonu Kent Ormanı doğal parkurunda yürüdü.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan ve gelenek haline gelen "Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor" da gençler ve vatandaşlar hafta sonu Kent Ormanı doğal parkurunda yürüdü.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından her hafta sonu şehrin çeşitli bölgelerindeki doğal yürüyüş parkurlarında yapılan "Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor" etkinliği bu hafta Bahçeşehir Bölgesi'nde bulunan Kent Ormanı doğal yürüyüş parkurunda yapıldı. Gençler yürüyerek keyifli anlar yaşadı. - DÜZCE

Gençler Kent Ormanında yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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