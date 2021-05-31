Gençler Kategorisi Yaş Sınırı Değiştirildi

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun 20 Kasım 2020' de almış olduğu karar neticesinde, Gençler kategorisi 18 yaş altı formatından, 19 yaş altı sporcuların yarışacağı şekilde düzenlenmiştir.