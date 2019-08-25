Gençler karate şampiyonasından madalyalarla döndü

25.08.2019 15:54

Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, 12 ülkeden bin 380 sporcunun katılımı ile tamamlandı.



Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da gençlere yönelik yatırımlarını sürdüren büyükşehir belediyesi sayesinde Şanlıurfa meyvelerini toplamaya devam ediyor. Gençlerine inanan ve onlara güvenen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün her alanda destek verdiği Şanlıurfalı gençler bu defa 12 ülke sporcusunun yer aldığı karate şampiyonasında madalya ve kupaları toplayarak Şanlıurfa'ya büyük gurur yaşattı. Azerbeycan, Gürcistan, Ukrayna, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Ermenistan, Moldova ve Türkiye'den bin 380 sporcunun katıldığı Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, iki kupa ve 7 madalya aldı. Sona eren şampiyonada 12 yaş kategorisi katada (Temel tekniklerin dışına çıkmadan yapılan dövüş tekniği) Ebubekir Çama, Eyüp İder ve Sefa Nacar 3.'lük kupası ile madalya alırken, yine 12 yaş kategorisin kumitede (eşli çalışma taktiği) Ebubekir Çama, Eyüp İder, Sefa Nacar ve Mahmut Kılıç 2.'lik kupası alan sporcular oldu. Şampiyonada büyükler kategorisi katada ise grup olarak Mehmet Mehdi Çabuk, Ahmet Korkmaz ve Yakup Aslan da 3.'lüğü elde eden Şanlıurfalı sporcular olarak şampiyonaya adını yazdırdı.



"Gençlerimizle ne kadar gurur duysak azdır"



Şampiyonada Şanlıurfalı sporcuların başarılarını öğrenen Beyazgül de gençleri tebrik ederek, Şanlıurfa gençliği ile her zaman gurur duyduğunu söyledi. Şanlıurfa gençliğine imkan sağlandığı takdirde neler başarabileceklerini bir kez daha gösterdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Beyazgül, "19.5 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'mızda kadro olarak şehrimizi yine gençlerimize göre dizayn ediyoruz. Onları eğitim ve sporla buluşturarak neslimizi sağlam temeller üzerinde kurmaya gayret gösteriyoruz. Bu başarının diğer tüm gençlerimize örnek olmasını dilerken, Şanlıurfa'mızı gururlandıran ve Türkiye'mizin bayrağını dalgalandıran gençlerimizi gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kulandı.



Bugün itibari ile şampiyonaya tamamlayan Şanlıurfalı sporcular önümüzdeki günlerde şehre dönüş yapacak. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA