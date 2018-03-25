Gençler Judo Grup Şampiyonası Heyecanı

Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı faaliyet programında yer alan 24-25 Mart tarihleri arasında Battalgazi Spor Salonunda yapılacak olan Okul Sporları Gençler Judo Grup şampiyonası heyecanlı müsabakalara sahne oluyor.

Müsabakalara Malatya, Gaziantep, Hatay, Batman, Adana, Kilis, Ardahan, Erzincan, Bitlis, Sivas, Niğde, Kırşehir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Erzurum, Elazığ, Kayseri, Tunceli, Mardin illerinden yaklaşık 130 kız-erkek sporcu katılıyor.

Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç müsabakalarla ilgili yaptığı konuşmasında,"Müsabakalar 4 ilde grup müsabakaları olarak yapılmaktadır. Grup yarışmalarında dereceye giren sporcular 28 - 29 Nisan 2018 tarihlerinde Afyon ilinde yapılacak müsabakalara katılmaya hak kazanacaklardır. Sizleri ev sahibi olarak ilimizde görmekten mutluluk duyduk. Müsabakaların fair-play ruhunda başlayıp bitirilmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA