Gençler istedi Keşan Belediyesi yaptı
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Gençler istedi Keşan Belediyesi yaptı

Keşan Belediye Başkanlığı'na öğrencilerden gelen talepler üzerine başlatılan çalışma sonucu talepler yerine getirildi.

14.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:57
Gençler istedi Keşan Belediyesi yaptı

Yekta Baydar Ortaokulu'nda eğitimlerine devam eden gençler belediyeden filesi, filesi ile bocce sahası taleplerinde bulundu.

Belediyesi bu talepler üzerine gerekli çalışmaları başlattı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu 13 Ocak 2020 Pazartesi günü Yekta Baydar Ortaokulu'na giderek voleybol ve basketbol filelerini teslim ederek, bocce sahasını hizmete açtı.

Helvacıoğlu, "Gençlerimiz bizim için çok değerli ve onların isteklerini her zaman önemsiyoruz.

Oluşturduğumuz bocce sahasında gençlerimiz ile vakit geçirirken, sporun her dalındaki yetenekler ortaya çıkarılmalı.

Kaynak: Bültenler
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