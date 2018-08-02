Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından yürütülen "Gençler İslami Finansı Öğreniyor ve Uyguluyor" projesinin ödül töreni ve değerlendirme çalıştayı yapıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ödül töreninde, proje kapsamında finans seminerlerine katılan ve test sınavında başarılı olan 17 lise öğrencisine hediye çeki verilirken, Sakarya ve Kocaeli il birincilerine ise Umre seyahati hediye edildi.

Burada bir konuşma yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "İslam Ekonomisi ve Finansı ile ilgili çalışmalara benimde içinde bulunduğum bir ekip ile başlanmıştı. Hem Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSEFAM) hem de PESA olarak bu alanda çeşitli çalışmalar ve projeler yürüttük. Sakarya Üniversitesi'nin öncülük yaptığı bu alan ülkemizdeki pek çok üniversiteye rehber oldu. Hem lisans hem de lisansüstü düzeyinde eğitimler veriliyor konferanslar ve kongreler düzenleniyor. Yayınlar yapılıyor, dergiler çıkartılıyor. Bir taraftan İslam Ekonomisiyle ilgili birikim hızla aktarılırken öbür taraftan yetişmiş insan gücünün oluşturulması için gayret sarf ediliyor. Sakarya Üniversitesi bu alanda önemli çalışmalar yapan üniversitelerden birisidir." diye konuştu.

Katılım bankacılığının henüz hak ettiği pozisyona ulaşamadığını belirten Savaşan, "Önümüzdeki 5-20 yıl içerisinde, katılım bankacılığın çok üst düzeylerde bulunması lazım. Bu konuda yapılan araştırmalara göre üzerimize düşen yük daha da fazla. Katılım bankacılığı sistemini iyi bir şekilde anlatarak daha geniş kitlelere ulaşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sakarya Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik projelerine çeşitli destekler verdiğini söyledi.

İl Müdürlüğü olarak 16 ilçede 50 binin üzerinde sporcuya 54 farklı branşta hizmet verdiklerini belirten Çelikel, "Bunun yanında gençlik faaliyetlerimizde mevcut 15 bin üyemize hizmet veriyoruz. Gençlerimize İslami Finans ve Enstrümanları tanıtan finansal okuryazarlık ve tasarruf bilincini kazandıran 'Gençler İslami Finansı Öğreniyor ve Uyguluyor' projesinde emeği geçen başta PESA olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Doç. Dr. Şakir Görmüş hocamıza ve projeye katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

SAÜ Öğretim Üyesi ve PESA Başkanı Doç. Dr. Şakir Görmüş de proje kapsamında Sakarya ve Kocaeli'nde 17 farklı okulda seminer verdiklerini dile getirerek, "Bizler bu projeyle aslında gençlere Finansal okuryazarlık kazandırmak, İslami Finans ve Enstrümanları tanıtmak, tasarruf bilincini aşılamak ve beşeri sermaye oluşturmak amacı ile yola çıktık. 31 Mayıs tarihinde lise öğrencilerine 46 soruluk bir sınava tabii tuttuk.

17 tane imam hatip lisesi birincilerine 100 liralık hediye çeki verildi. Sakarya ve Kocaeli birincilerine de umre hediye ettik. 550 kişinin katıldığı bir anket yaptık. Anket sonuçlarında öğrencilerin İslami Finans hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını gördük. Bu proje sadece pilot bir uygulamaydı. Bizler bu projeyi daha da genişletmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.