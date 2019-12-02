Gençler ihtiyaç sahibi çocuklar için sahneye çıkacak

02.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:34

Kastamonu'da bir araya gelen gençler, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak amacıyla, yazdıkları tiyatro oyununu sahneleyecek.

Kastamonulu ve Kastamonu Üniversitesinden 12 genç, ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı, kıyafet ve kışlık bot yardımında bulunulmasını sağlamak için bir araya geldi.

Bu amaçla Kastamonu Tiyatro Topluluğunu kuran gençler, kendi yazdıkları ve gönüllülerin oynadığı "Deli Deliyi Dakkada Tanır" adlı oyunu, 7 Aralık'ta Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde sahneleyecek.

Gençler, oyunu yetiştirebilmek için yaklaşık 3 aydır haftada 4 gün prova yapıyor.

Oyunculardan Emre Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi çocuklara yardımcı olmak için oyunu hazırladıklarını söyledi.

Daha önceki yıllarda da bazı oyunlarda rol aldığını anlatan Bıyık, "Daha önce birlikte bir oyunda yer aldığımız Rüveyda arkadaşımla çocuklara nasıl yardımımız dokunabilir diye düşünürken, bunu tiyatroyla yapabileceğimize karar verdik. Bunun üzerine 12 arkadaş, tiyatro topluluğunu kurduk." dedi.

Çocuklara yapılacak yardıma aracı olmak için bir araya geldiklerine işaret eden Bıyık, "Amacımız çocuklara yardım etmek, onların geleceğinde umut olmak. İnsanlara, tiyatroyla insanları anlatıp çocuklara yardım etmelerini sağlayabiliriz diye düşündük. Bir bilinç, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Oyunumuza gelenlere ihtiyaç sahibi çocuklardan bahsedeceğiz. Bu çocuklara yardıma yönlendireceğiz." diye konuştu.

Bıyık, oyunu izlemek isteyenlerin Kastamonu Tiyatro Topluluğunun sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşarak davetiyelerini alabileceğini söyledi.

Rüveyda Karaca ise kentteki köy okullarında ihtiyaç sahibi çocukların olduğunu belirterek, "Okul müdürlükleri aracılığıyla ayakkabı, kıyafet, kışlık mont ya da neye ihtiyacı varsa tespit ediyoruz. Tiyatroya bizi izlemeye gelenlere bundan bahsedeceğiz. Yardım yapmak isteyen izleyicilerimizi çocuklara yönlendireceğiz." dedi.

Oyunun komedi olduğunu belirten Karaca, "Herkes gönüllü. Ortada bir birliktelik var. Bu yardım çalışmasını tiyatro aracılığıyla yaparak kentteki kültürel faaliyetleri de canlandırmak istedik." ifadelerini kullandı.

"Sanatın birleştirici gücünü kullanıyoruz"

Gözde Gürsoy da 2 yıldır bu tarz etkinliklerde yer aldığını dile getirerek, "İnsanları bilinçlendirmek istiyoruz. Tiyatro da bunun için önemli bir araç olacak." diye konuştu.

Cemil Oruç Gündüz ise üniversitede ilk yılı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi çocuklar için oyun hazırlığı olduğunu öğrendim ve 'Bu ekipte yer almalıyım.' diye düşündüm. İlk kez bir tiyatro deneyimim olacağı için heyecanlıyım ama böyle bir amaçla tiyatro yapıyor olmak beni gururlandırıyor. Sanatın birleştirici gücünü kullanarak yardıma ihtiyacı olanlar ile onlara yardım edebilecek kişileri bir araya getiriyoruz."

Muhsin Eren de herkesi oyunu izlemeye davet ederek, "Biz bu etkinliği gerçekleştirirken yardım yapacak kişileri güldüreceğiz, onlar da ihtiyaç sahibi çocukları güldürecek. Bu şekilde çok anlamlı ve güzel bir etkinlik olacak." dedi.

Kaynak: AA