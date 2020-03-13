Gençler için teknoloji ve yapay zeka seminerleri başladı
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Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Gençler için teknoloji ve yapay zeka seminerleri başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi mart ayı etkinlikleri kapsamında Teknoloji ve Yapay Zeka seminerlerine başladı.

13.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:46
Gençler için teknoloji ve yapay zeka seminerleri başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi mart ayı etkinlikleri kapsamında Teknoloji ve Yapay Zeka seminerlerine başladı.


Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde "Hikayeni değil, Hayatını güncelle" sloganıyla orta öğretim seviyesinde gerçekleştirdiği iki seans halinde düzenlenen seminerde Süleymanpaşa Belediyesi Kod Atölyesi Mentör'ü Lale Çiftçi, birbirinden önemli bilgileri öğrencilerle paylaştı. Teknolojiyi "İnsanoğlunun bilimi kullanarak insan hayatını kolaylaştırmak adına yaptığı her şeydir" diyerek özetleyen Çiftçi, "Sürekli gelişen ve kendini yenilen teknolojinin günümüze gelene kadar olan gelişim süreci ve öngörülen gelişim yolculuğuna tanık olmak için Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 'Teknoloji ve Yapay Zeka' konulu bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir. Günümüzde ülkemize yapacağımız en büyük hizmet; gençlerimizi, çocuklarımızı bir an önce bilim konuşan ve onları üreten bir nesil haline getirmektir" dedi.


Teknolojinin gelişim süreçleri, yapay zeka ve öğrenme süreçleri ile sözlerine devam eden Çiftçi sözlerine şu şekilde devam etti:


"Teknolojinin gelişim sürecini takip etmek, bizim muhtemel gelişmeler üzerine öngörüde bulunmamızı sağlayacaktır. Bu sayede teknolojik kaynakları kullanarak, günümüzde hayatımızı kolaylaştırır, talebimizi karşılayacak ürünleri tasarlayabiliriz. Üreterek teknolojiyi geliştirmiş oluruz. Teknolojiyi bilinçli kontrollü ve destekli kullanmış oluruz. Gelişmekte olan teknolojinin dalgasında kapılıp giden değil onunla sörf yapabilen bireyler haline geliriz. Yapay zeka tanımı gereği, bilgisayar bilimleri, biyoloji, psikoloji, dil bilimi, matematik ve mühendislik temellerine sahip bir bilim ve teknoloji dalı olarak gösterilebilir. Yapay zekanın temel güdüsü, mantıksal yaklaşım, yeni şeyler öğrenme ve problem çözme becerisi gibi yetenekleri edinmek için, bilgisayar fonksiyonlarını insan zekası ile bir araya getirerek geliştirmektir. Yapay zekaya geçilen bir çağda ondan bahsetmemek ve gelişimini gözlemlememek doğru olmazdı. Makinelerle konuşan insanlık, bulut üzerinden erişilen yapay zekalı işletim sistemleri, arttırılmış-sanal-karma ve hatta abartılı gerçeklik zamanımızın web 4.0 hizmetleri olacaktır. Yapay zekanın alt dalları olarak kabul edilen ve Genel Yapay Zeka olarak tanımlanan; Makine öğrenmesi (Machine Learning), Nörol ağlar (noural networks), Derin öğrenme (deep learning) önümüzdeki çağın en önemli çalışmalarıdır. İnsansı robotların tecrübeyle öğrenme sistemi makine öğrenmesi, insan beynini taklit ederek çalışan nörol ağlar ve kendi öğrenme algoritmasını geliştiren deep learning (derin öğrenme) ile insanlığa hizmet sunacak sistemler geliştirilmektedir. Yakın zamanda derin öğrenme sisteminin hayatımıza nasıl girdiğine tanıklık edeceğiz. Önümüzdeki yüzyılda 'Süper Yapay Zeka'nın olacağı öngörüsü ve bu sistemin sahip olacağı 'Sosyal Yetenek ve Bilgelik Seviyesi' insanları taklit edebildiği gibi kendi geliştirdiğimiz sistemlerin insandan ayırt edilebilmeyi zorlaştıracaktır. Büyük şehirlerde ve üniversitelerde çok fazla teknoloji, girişimcilik ya da farklı sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Süleymanpaşa Belediyesi bu alanda öncülük etmiş ve ilk çok kapsamlı Kodlama ve yazılım atölyesini kurmuş, üretim odaklı eğitimler sunarak 2500 çocuğa bu atölyede çalışma imkanı sunmuştur. Çocuklarımız bu tip atölyelere mümkün olduğu kadar katılıp çevrelerini genişletmeliler. Bu ortamlarda çocuklarımız hayallerini, fikirlerini sadece düşünmekle kalmazlar hayata geçirecek faktörlerle çalışır geliştirir ve nihai olarak ürünler üretebilirler. Özsaygı, öz değerler, ekip çalışması, birlik ve beraberlik içerisinde projelerini geliştirebilirler. Bu etkinliklerin en büyük faydası ise, değişik alanlarda tecrübesi olan insanlara projenizi anlattıkça çok değerli geri bildirimler almanızdır." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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