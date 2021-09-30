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Gençler İçin İnsan Hakları Projesinde Eğitim Alan Gençler Sertifikalarını Aldı

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Gençler İçin İnsan Hakları Projesinde Eğitim Alan Gençler Sertifikalarını Aldı

GENÇLER İÇİN İNSAN HAKLARI PROJESİNDE EĞİTİM ALAN GENÇLER SERTİFİKALARINI ALDIÇekmeköy'de Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "Gençler İçin İnsan Hakları" Projesinin sertifika töreni ve kitap lansmanı gerçekleştirildi.

ÇEKMEKÖY, İSTANBUL (Habermetre) - GENÇLER İÇİN İNSAN HAKLARI PROJESİNDE EĞİTİM ALAN GENÇLER SERTİFİKALARINI ALDI

Çekmeköy'de Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "Gençler İçin İnsan Hakları" Projesinin sertifika töreni ve kitap lansmanı gerçekleştirildi.

Çekmeköy'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "Gençler İçin İnsan Hakları" projesinin sertifika töreni ve kitap lansmanı gerçekleştirildi. Programa Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Ak Parti Çekmeköy ilçe Başkanı Av. Akın İlhan, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak, Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Çekmeköylüler ve liseli gençler katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile Ensar Vakfı Çekmeköy Şubesi tarafından hazırlanan ve Çekmeköy Belediyesi, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen projenin sertifika töreni ve kitap lansmanı gerçekleştirildi. Akademide gençlere insan hakları kapsamında; temel hak ve özgürlükler, özgürlüğün sınırları, anayasal hak ve sorumluluklar ve kamusal haklar gibi konularda teorik eğitimlerin yanı sıra konular atölye çalışmalarıyla anlatıldı. Eğitim ve atölyelerde eğitim veren eğitmenlerin hazırladığı makaleler 'Gençler için insan hakları El Kitabı' isimli eserde toplandı. Programa katılan öğrencilere sertifikaları ve proje kapsamında hazırlanıp bastırılan kitaplar hediye edildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Çok güzel bir proje. Gençlerin aslında geleceğe bakışını, kendisi için neler yapılması gerektiğini kendi haklarını anlatan önemli bir proje. Katılamayan, öğrencilerimiz aslında kaybeden tarafta, kazanan sizlersiniz. Sizlere inanıyorum, bu projede sizleri geleceğe hazırlayan çok değerli hocalarımız var. Hocalarımızın birikim ve tecrübelerinden güzel faydalanmış ve kendi haklarınızı, ülkemize neler yapılabileceğini, bu hakları gelecekte nasıl kullanacağınızı öğrenmişsiniz, tebrik ederim. Bu projenin kazananı sizlersiniz. Ben sizleri tekrar tebrik ediyor ve iyi ki bu gençlik var, diyorum" diye konuştu.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, "Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yürütmüş olduğumuz vakfımız Çekmeköy şubesinin hazırlamış olduğu ve kurumların da işbirliği ve desteğiyle yapmış olduğumuz insan hakları projesi kapanış toplantısındayız. Gelecek çok daha nitelikli, çok daha kaliteli, kendini çok daha iyi yetiştirmiş ve geliştirmiş insanların olacağı bir zaman dilimi olacak. Kazanımlar ve elde ettikleriniz sizin önünüzü ve ufkunuzu açacak. Buradan almış olduğunuz eğitimler bakış açınızı ve ufkunuzu geliştirecek ve değiştirecek. Küresel dünyada çok ciddi bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Bilginin çok önemli olduğu ve o değerin hayatın içerisine tatbik edilmesi gerektiği, haklarımızın neler olduğunu ve bu alanda nasıl çalışma yapılması gerektiğini değerli akademisyenlerimizin nezaretinde bir kez daha öğrenmiş ve bu bilinç halini kazanmış oldunuz" dedi.

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Haber: Gençler İçin İnsan Hakları Projesinde Eğitim Alan Gençler Sertifikalarını Aldı - Haberler
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