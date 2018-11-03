Gençler İçin 'Gelecek Atölyesi' Açılıyor

Odunpazarı Belediyesi, Göztepe Mahallesi 75'inci Yıl Parkında gençler için 'Gelecek Atölyesi' açıyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin gençler için açmış olduğu merkezlerinden biri olan 'Gelecek Atölyesi'nde, ücretsiz atölyeler yer alacak. Oyunculuk, fotoğraf, youtube video eğitimi, diksiyon, grafik-tasarım, metin yazarlığı, şan, vurmalı çalgılar, gitar, görsel sanatlar ve etkili iletişim dallarında açılacak atölyelere, 16 yaş üstü bireyler katılabilecek. 'Gelecek Atölyesi'nde açılacak atölyelere kayıtlar başladı, son kayıt tarihi ise 15 Kasım perşembe olarak açıklandı.

Göztepe Mahallesi, Birsen Sokak'ta bulunan 75'inci Yıl Parkı'nda açılacak olan Gelecek Atölyesi'ne kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 0 222 227 96 05 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilecek. - ESKİŞEHİR