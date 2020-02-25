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Gençler Hentbol Grup Finalleri Erzin'de

Hatay'ın Erzin ilçesi 5-8 Mart 2020 tarihleri arasında, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Gençler Hentbol Grup Finallerine ev sahipliği yapacak.

25.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:18
Gençler Hentbol Grup Finalleri Erzin'de

Hatay'ın ilçesi 5-8 Mart 2020 tarihleri arasında, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Gençler Hentbol Grup Finallerine ev sahipliği yapacak.


4 gün sürecek olan karşılaşmalar Erzin Salonunda gerçekleşecek.


Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, şubat ayı içerisinde ortaokullar arası voleybol yarı final müsabakaları için ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Erzin'de 5-8 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Gençler Hentbol Grup Finallerinde 17 takımdan 255 sporcu mücadele edecek. Şampiyona için tüm hazırlıklarımzı tamamladık. Sporcularımızı ve yöneticileri en iyi şekilde ağırlayacağız" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA
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