Gençler Hayallerindeki Kaykay Pistine Kavuştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençler Hayallerindeki Kaykay Pistine Kavuştu

Habermetre - Haberler | Toplum
Gençler Hayallerindeki Kaykay Pistine Kavuştu

Gençlerin keyifli vakit geçirebilmelerinin yanı sıra güvenli ve sağlıklı bir ortamda spor yapabilmeleri amaçlanan kaykay pistinin yapımı tamamlanarak hizmete girdi.

Gençlerin keyifli vakit geçirebilmelerinin yanı sıra güvenli ve sağlıklı bir ortamda spor yapabilmeleri amaçlanan kaykay pistinin yapımı tamamlanarak hizmete girdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Sümer Mahallesindeki Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu bahçesindeki kaykay pistinin hizmete girmesi nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve beraberindeki kaykay sevdalısı gençler Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret ettiler. 01 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleşen ziyarette kaykay pisti taleplerinin değerlendirilerek gençlere ve çocuklara yönelik böyle bir imkanın sağlanmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden genç sporcular, keyifle vakit geçirebilecekleri kaykay pistinin ilimize kazandırılmasında ve hayata geçirilmesinde destekleri ve katkılarından dolayı Vali Işık'a teşekkür ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek genç konuklarıyla bir süre kaykay sporu hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Işık, genç kardeşlerimizin hayallerini süsleyen ve gençlerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda spor yapabilmelerine olanak sağlayacak olan pistin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Ziyaretleri nedeniyle genç konuklarına teşekkür eden Vali Işık, gençlerimizin hem bedensel hem de zihinsel yönden gelişimlerini olumlu yönde etkileyen sportif faaliyetler içerisinde yer almalarından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Karaman Valiliği/BASIN

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy Temel Karamollaoğlu
Magazin Özge Özder Kubilay Aka Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Umut Meraş Stefan Kuntz Bülent Uygun Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hulusi Akar Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gençler Hayallerindeki Kaykay Pistine Kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 19:40:57. #1.17#