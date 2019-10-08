08.10.2019 20:02

İslam İşbirliği Teşkilatınca (İİT) düzenlenen "Barışçıl Demokratik Toplumların İnşasında Gençliğin Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma" temalı toplantı sona erdi.



İİT Bağımsız İnsan Hakları Daimi Komisyonu ile Özbekistan İnsan Hakları Ulusal Merkezi iş birliğinde Taşkent'te düzenlenen toplantıya teşkilata üye ülkelerden 150'den fazla uzman ve yetkili katıldı.

Toplantıda gençlerin haklarının korunmasına yönelik uluslararası ve ulusal uzmanların raporları dinlendi. İki gün devam eden toplantının sonunda İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerde Gençler Hakları Taşkent Deklarasyonu kabul edildi.

Toplantıda kabul edilen Taşkent Deklarasyonu'nda gençlik haklarına tam olarak riayet edilmesi ve saygı gösterilmesini sağlamak için uluslararası düzeyde ve teşkilata üye devletler tarafından gerçekleştirilecek önemli girişimlerin ana hatları belirlendi.

Toplantı katılımcıları ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda önerilen BM Gençlik Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilmesine ilişkin Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in girişimini destekledi.

Toplantıya Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan ve beraberindeki heyet de katıldı. Toplantı kapsamında dün TİHEK ile Özbekistan İnsan Hakları Ulusal Merkezi arasında karşılıklı anlayış memorandumu imzalanmıştı.

Kaynak: AA