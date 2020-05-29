Gençler, güneşli havanın tadını çıkardı
Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubundaki gençler, güzel havanın tadını çıkardı.
29.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:22
Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubundaki gençler, güzel havanın tadını çıkardı.
Gençler 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle üçüncü kez dışarı çıktı.
Güres Caddesinde gezen gençler, yeşil alanlarda vakit geçirdi. Bazı gençler de Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda top oynadı.
Maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan gençler, fotoğraf çektirdi, bisiklet kullanarak günün keyfini yaşadı.
Kaynak: AA