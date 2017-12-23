Gençler Görme Engelli Minikler ile Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karahisar Gençlik Merkezi gönülleri "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Kadaifçioğlu İlkokulu Görme Engelliler sınıfı ziyaret etti.



Gerçekleşen ziyarette gönüllü gençlere minik öğrenciler ile bağlama çalıp birlikte türkü söyleyip, oyunlar oynadı. Ziyarette minik öğrenciler, gençlere yaptıkları spor aktivitelerini de gösterme şansı buldular. Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR