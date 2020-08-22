Gençler "Fındık bahane sohbet şahane" diyerek yaşlıların gönlüne dokunuyor Düzce Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler, geliştirdikleri "Fındık bahane sohbet şahane" projesiyle hem yaşlı çiftçilerin bahçelerine gidip fındık topluyor hem de onlarla sohbet ederek vakit geçiriyor.

Düzce Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler, geliştirdikleri "Fındık bahane sohbet şahane" projesiyle hem yaşlı çiftçilerin bahçelerine gidip fındık topluyor hem de onlarla sohbet ederek vakit geçiriyor.

Düzce Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik lideri Ahmet Yılmaz önderliğinde bir araya gelen gönüllü gençler, farklı etkinlikler için gittikleri köylerde yaşlı çiftçileri ziyaret ediyor.

Bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındık hasadının yapıldığı bu dönemde, ziyaret ettikleri yaşlılarla sohbet eden gençler, bahçedeki işlerin görülmesine de yardımcı oluyor.

Projesiyle gençlerin yaşlılarla kaynaşması, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun artırılması hedefleniyor.

"Proje tam anlamıyla karşılık buldu"

Gençlik lideri Ahmet Yılmaz, fındığın Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynaklarından olduğunu söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda da yer alan Gençlik Merkezi gönüllü gençleriyle pandemi döneminde köylerde birtakım faaliyetler sürdürdüklerini ve özellikle yaşlıların yanında olmaya çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Özellikle yaşlı ailelerimizin yanına giderek onlarla hem sohbet ediyoruz hem de fındık toplayarak onlara yardımcı oluyoruz. Bu işten oldukça keyif alıyoruz. Keyifli zaman geçirip yaşlılarımızın yanında oluyoruz." diye konuştu.

Yaptıkları işten keyif alan gençlerle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Projemizin ismini 'Fındık bahane sohbet şahane' olarak belirledik. Yaptığımız işten aldığımız keyif kadar sohbetler de bize büyük keyif veriyor. Hem fındıkları topluyoruz hem de ailelerimizle kaynaşıyoruz. Gençlerimizin yaşlılarımızla kaynaşmasına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, projeyle yardımlaşmayı ön plana çıkararak gençlere sorumluluk yüklemek istediklerini vurgulayarak çalışmanın tam anlamıyla karşılık bulduğunu söyledi.

Gençlerin sorumluluk alarak yaşlılara yardımcı olduğunu aktaran Yılmaz, "Biz de gençlik merkezi olarak vesile olmuş oluyoruz. Projemiz güzel, inşallah dönem dönem projemizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

"Gençleri bahçemde görmekten çok memnunum"

Proje dahilinde fındık bahçesinde gönüllü gençleri ağırlayan 60 yaşındaki Mehmet Ali Çarhacıoğlu, emekli olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını belirtti.

Gençleri bahçesinde görmekten memnun olduğunu dile getiren Çarhacıoğlu, "Gençler bizi mutlu etti, onlarla olmaktan çok memnun olduk. Yardım etmelerinden daha çok bizi mutlu etmeleri daha çok önemliydi." diye konuştu.

Kaynak: AA