Gençler "Fındık bahane sohbet şahane" diyerek yaşlıların gönlüne dokunuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gençler "Fındık bahane sohbet şahane" diyerek yaşlıların gönlüne dokunuyor

Düzce Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler, geliştirdikleri "Fındık bahane sohbet şahane" projesiyle hem yaşlı çiftçilerin bahçelerine gidip fındık topluyor hem de onlarla sohbet ederek vakit geçiriyor.

Gençler
22.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:40

Düzce Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler, geliştirdikleri "Fındık bahane sohbet şahane" projesiyle hem yaşlı çiftçilerin bahçelerine gidip fındık topluyor hem de onlarla sohbet ederek vakit geçiriyor.

Düzce Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik lideri Ahmet Yılmaz önderliğinde bir araya gelen gönüllü gençler, farklı etkinlikler için gittikleri köylerde yaşlı çiftçileri ziyaret ediyor.

Bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındık hasadının yapıldığı bu dönemde, ziyaret ettikleri yaşlılarla sohbet eden gençler, bahçedeki işlerin görülmesine de yardımcı oluyor.

Projesiyle gençlerin yaşlılarla kaynaşması, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun artırılması hedefleniyor.

"Proje tam anlamıyla karşılık buldu"

Gençlik lideri Ahmet Yılmaz, fındığın Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynaklarından olduğunu söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda da yer alan Gençlik Merkezi gönüllü gençleriyle pandemi döneminde köylerde birtakım faaliyetler sürdürdüklerini ve özellikle yaşlıların yanında olmaya çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Özellikle yaşlı ailelerimizin yanına giderek onlarla hem sohbet ediyoruz hem de fındık toplayarak onlara yardımcı oluyoruz. Bu işten oldukça keyif alıyoruz. Keyifli zaman geçirip yaşlılarımızın yanında oluyoruz." diye konuştu.

Yaptıkları işten keyif alan gençlerle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Projemizin ismini 'Fındık bahane sohbet şahane' olarak belirledik. Yaptığımız işten aldığımız keyif kadar sohbetler de bize büyük keyif veriyor. Hem fındıkları topluyoruz hem de ailelerimizle kaynaşıyoruz. Gençlerimizin yaşlılarımızla kaynaşmasına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, projeyle yardımlaşmayı ön plana çıkararak gençlere sorumluluk yüklemek istediklerini vurgulayarak çalışmanın tam anlamıyla karşılık bulduğunu söyledi.

Gençlerin sorumluluk alarak yaşlılara yardımcı olduğunu aktaran Yılmaz, "Biz de gençlik merkezi olarak vesile olmuş oluyoruz. Projemiz güzel, inşallah dönem dönem projemizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

"Gençleri bahçemde görmekten çok memnunum"

Proje dahilinde fındık bahçesinde gönüllü gençleri ağırlayan 60 yaşındaki Mehmet Ali Çarhacıoğlu, emekli olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını belirtti.

Gençleri bahçesinde görmekten memnun olduğunu dile getiren Çarhacıoğlu, "Gençler bizi mutlu etti, onlarla olmaktan çok memnun olduk. Yardım etmelerinden daha çok bizi mutlu etmeleri daha çok önemliydi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi Ekonomi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor?' sorusunu sordu Magazin
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor?" sorusunu sordu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Ekonomi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Trafikte dehşet anları kamerada! 'Polisim' diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı 3. Sayfa
Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Lemina transferinde istediğini alamayan G.Saray, eski Beşiktaşlı Elneny'ye yöneldi
Lemina transferinde istediğini alamayan G.Saray, eski Beşiktaşlı Elneny'ye yöneldi
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Kocası tarafından öldürülmüştü! Ölümüne, 'Sürpriz yapacağım' diyerek götürülmüş
Kocası tarafından öldürülmüştü! Ölümüne, "Sürpriz yapacağım" diyerek götürülmüş
320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak
320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Donald Trump Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Metin Oktay Fatih Terim Caner Erkin Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Gençler "Fındık bahane sohbet şahane" diyerek yaşlıların gönlüne dokunuyor - Düzce Gençlik Merkezi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 11:40:18. #1.15#
title