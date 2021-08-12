Gençler, Esenler Gençlik Festivali'nde eğlendi
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Gençler, Esenler Gençlik Festivali'nde eğlendi

Gençler, Esenler Gençlik Festivali'nde eğlendi
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi Gençlik Festivali, 12 ülke ile İstanbul'dan çocuk ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Esenler Belediyesi Gençlik Festivali, 12 ülke ile İstanbul'dan çocuk ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Gençlerin Gücüne İnanıyoruz" temasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Esenler Belediyesinin Genç Yetenek Projesi kapsamında 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen festivale, 2 binden fazla çocuk ve genç katıldı.

Gün boyu süren etkinliklerde, uluslararası dostluk müsabakaları, görsel şovlar, e-spor müsabakaları, yetenek parkuru, çizgi atölyesi, alandan canlı radyo programları ve elektrikli otomobil tanıtım sürüşleri yapıldı.

Spor müsabakaları, bilgi yarışmaları, söyleşiler ve atölye çalışmalarının da yapıldığı festivalde, gençlere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca katılımcılara 2 GB ücretsiz internet hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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