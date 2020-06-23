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Gençler Erkekler ve Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 2021'e ertelendi

Uluslararası Boks Birliği (AIBA), Gençler Erkekler ve Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelendiğini açıkladı.

Gençler Erkekler ve Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 2021'e ertelendi
23.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:41

Uluslararası Boks Birliği (AIBA), Gençler Erkekler ve Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Gençler Erkekler ve Kadınlar Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Polonya'nın teklifi, AIBA Yönetim Kurulu Üyelerinin oylamasına sunuldu.

Oylamada Gençler Dünya Şampiyonası 2020'nin, 10-24 Nisan 2021 tarihine ertelenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA

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