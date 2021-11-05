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Gençler Epe Türkiye Şampiyonası yarın Mersin'de başlayacak

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençler Epe Türkiye Şampiyonası yarın Mersin'de başlayacak

Türkiye Eskrim Federasyonunun 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Türkiye Şampiyonası, hafta sonu Mersin'de düzenlenecek.

MERSİN (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Türkiye Şampiyonası, hafta sonu Mersin'de düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 18 ilinden toplam 140 sporcu organizasyonda mücadele edecek.

Mersin Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirilecek şampiyonada müsabakalar erkeklerde yarın, kızlarda ise 7 Kasım Pazar günü yapılacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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