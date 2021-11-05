Gençler Epe Türkiye Şampiyonası yarın Mersin'de başlayacak

MERSİN (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Türkiye Şampiyonası, hafta sonu Mersin'de düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 18 ilinden toplam 140 sporcu organizasyonda mücadele edecek.

Mersin Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirilecek şampiyonada müsabakalar erkeklerde yarın, kızlarda ise 7 Kasım Pazar günü yapılacak.

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