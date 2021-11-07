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Gençler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi

AA / Serkan Avci - Haberler | Spor
Gençler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi

Mersin'de, Türkiye Eskrim Federasyonunca düzenlenen Gençler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi.

MERSİN (AA) - Mersin'de, Türkiye Eskrim Federasyonunca düzenlenen Gençler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Federasyonun 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, Mersin Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Şampiyonanın ikinci gününde, genç kızlar epe kategorisinde yapılan müsabakalara 66 sporcu katıldı. Sporcular, müsabakalarda birbirlerine üstünlük kurmak için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyon sonucu gününde Aleyna Ertürk birinci, Berra Sonyüksek ikinci oldu. Şampiyonanın üçüncülük kürsünü ise Dila Ekrem ile Kayra Naz Özcan paylaştı. Dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

AA / Serkan Avci - Spor Haberleri
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