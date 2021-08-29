Gençler'den maçta evlenme teklifi
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Gençler'den maçta evlenme teklifi

Gençler'den maçta evlenme teklifi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği-Manisa FK müsabakasının devre arasında tribünlerde sürpriz evlenme teklifi yaşandı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği-Manisa FK müsabakasının devre arasında tribünlerde sürpriz evlenme teklifi yaşandı.

TFF 1. Lig 3. hafta oynanan Gençlerbirliği - Manisa FK müsabakasında devre arası tribünde sürpriz evlenme teklifi yaşandı. Sürpriz evlenme teklifi yapan Kubilay Öz'ün teklifine taraftarların da "Evet desene Esra" tezahüratları sonrası Esra Uslu "Evet" yanıtını verdi. - ANKARA

Gençler'den maçta evlenme teklifi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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