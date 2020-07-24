Gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden ezgilerle uğurladı
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Gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden ezgilerle uğurladı

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi öğrencileri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazı sonrası ezgilerle uğurladı.

Gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden ezgilerle uğurladı
24.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:29

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi öğrencileri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazı sonrası ezgilerle uğurladı.

Kılınan cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

Cuma namazı çıkışında gerçekleşen buluşmada 17-25 yaş aralığındaki öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ezgiler seslendirdi.

Öğrenciler ezgilerin birinde "Mert dayanır namert kaçar. Meydan gümbür gümbürdenir. Reisimiz cami açar. Batı gümbür gümbürdenir. Yiğit Fatih'i görünce. Millet vuslata erince. Allah hükmünü verince. Düşman gümbür gümbürdenir. Lal olurlar sedasından. Biz ölürüz sevdasından. Erdoğan'ın edasından. Dünya gümbür gümbürdenir." sözleri yer aldı.

Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya halkların öğrencilerin de yer aldığı Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, Serdivan Belediyesi'ne bağlı şekilde faaliyetlerini sürdürüyor

Akademide bilimsel, felsefi ve sanatsal çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Senenin belirli dönemlerinde çeşitli sergilere de ev sahipliği yapan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi profesyonel ve seçkin çalışmaları da sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Akademi 11 bin ciltlik kitaplığıyla hafta sonları da dahil olmak üzere her gün ve 24 saat araştırmacılar için açık tutuluyor.

Akademide hüsn-i hat sanatı, şiir ve poetika, fotoğraf sanatına giriş, temel tasarım eğitimi gibi farklı alanlarda dersler de veriliyor.

Kaynak: AA

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