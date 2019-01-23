Gençler CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'i Seçim Bürosunda Ziyaret Etti

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, seçim bürosunda gençlerle bir araya geldi.

Gençler, CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'e Kuşadası Gençlik Merkezi Projesi, Kuşadası Spor Kulübünü, Kuşadası Spor Taraftarlar Kulübü yer sorunu, Altın Güvercin ve daha fazla spor tesisi konularındaki çözüm önerilerini sordular.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel; "Öncelikle karşımda bu kadar donanımlı ve ne istediğini bilen pırıl pırıl bir gençlik grubu görmekten çok mutlu oldum. Beni tanıyan herkes gençlere ilgimi, sevgimi, sempatimi bilir. Kuşadası Spor Kulübü bizim için önemli. Bakın bugün aramızda Kuşadası Spor Kulübü kurucusu Eski Belediye Başkanımız Engin Berberoğlu'nun oğlu Efe Berberoğlu da var. Kuşadası Spor için bir arama toplantısı planlıyoruz. Gelmiş geçmiş emeği olanlar, konunun muhatapları ve taraftarlar bir araya gelelim. Hangi bütçeye ihtiyacımız var bu bütçeleri düzenli olarak nasıl temin ederiz tartışalım. Önümüzdeki güzel örnek Altınordu Spor kulübü ile görüşmelere başladık. Bizde benzeri bir uygulamayı nasıl yaparız çalışmalarına başladık. Kuşadası Spor taraftar Derneği'nin yer sıkıntısı nedeni ile faaliyetlerine ara vermesi beni üzer. Bu konuda hemen ekipçe araştırmalara başlıyoruz. Kuşadası Spor Taraftarlar Derneği için kalıcı ve kendi kendini yaşatabilecek bir lokal nasıl hayata geçirebiliriz bunun çalışmalarının sözünü veriyorum" dedi.

"Ömer Günel'in ekibinde yer alan insanlar tesadüf değil"

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, "Altın güvercinin sözünü veriyorum. Hatta daha da geliştirip bir çatı festivali haline getireceğiz. Sokak müzisyenleri, belgesel film, fotoğrafçılık vb. dallarını oluşturacağız. Bakın bugün Ege Bölgesi'nde eğlence sektörü denince akla ilk gelen isimlerden konunun duayeni Tibet Özer de aramızda ve ekibimizde. Bu ekipte yer alan insanlar tesadüf değil. Kuşadası'na değer katacak projeler için oluşturulmuş bir ekip. Kültür merkezi projemize gençlik ve spor merkezi projemizi de ekleyerek daha da genişlettik. Kuşadası'nın 2 Kültür merkezi olacak. Biri Büyük Şehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'nun projelendirdiği Tariş Arazisi olarak bilinen alana kurulacak Kültür Merkezi diğeri Kuşadası Belediyesi olarak bizim gerçekleştireceğimiz Gençlik Kültür Merkezi" dedi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel ile hatıra resmi çektiren gençler görüşmeden ayrılırken "Bugün burada farklı siyasi görüşlerden bir gençlik topluluğu olarak bulunduk. Ama hepimizin ortak fikri; prensiplerinizi ve çalışma şeklinizi beğeniyor, biz gençlere verdiğiniz tüm sözleri tutacağınıza inanıyor olmamız" dediler. - AYDIN

Kaynak: İHA