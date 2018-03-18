Gençler Çanakkale'ye Uğurlandı

Kırşehir'den bin 200 genç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'ye uğurlandı.

Kırşehir Valiliğinin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendiği etkinlikle bin 200 genç, valilik önünde düzenlenen uğurlama töreniyle Çanakkale'ye gitti.

Vali Necati Şentürk, törende yaptığı konuşmada, 250 bin şehit verilen Çanakkale'nin, gençler tarafından iyi öğrenilmesi ve anlaşılması gerektiğini söyledi.

Bu amaçla bin 200 genciyi Çanakkale'ye uğurladıklarını dile getiren Şentürk, şunları kaydetti:

"Kırşehirli gençlerimizi gönderdiğimiz yer basit bir yer değildir, orası kutsal topraklardır. Değerli gençler, siz de Çanakkale'yi asla unutmayın. Çanakkale bir destan, bir tarihin başlangıcı, istiklalimizin kazanılmasındaki yegane cevherdir. Çanakkale ruhu sizlerde hala yaşıyor. Bugün ise kahraman Mehmetçiklerimiz Afrin'de milli silahlarımızla destanlar yazıyor. İç ve dış düşmanlarımıza karşı milletçe 'Çanakkale ruhu' ile gereken cevabı vermekteyiz. Sizler de iman dolu yüreklerinizle, bilginizle, vatan, bayrak, ezan, millet sevginizle bu vatana hizmet edeceksiniz."