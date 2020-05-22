Gençler çalışmalarını sürdürüyor
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Gençler çalışmalarını sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi, Düzce'de Vefa Sosyal Destek gruplarında ki çalışmalarını sürdürerek vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Gençler çalışmalarını sürdürüyor
22.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:39

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi, Düzce'de Vefa Sosyal Destek gruplarında ki çalışmalarını sürdürerek vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin sokağa çıkmasını kısıtlamış ve bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için ülke genelinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştu. Düzce'de de binlerce vatandaşa ulaşan vefa sosyal destek gruplarında bulunan Düzce Gençlik Merkezi, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Gençlerden oluşturulan grup 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, yaşlılarla da sohbet etmeyi ihmal etmiyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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