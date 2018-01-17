Gençler Caddede Buldukları Parayı Emniyete Teslim Etti

Gaziantep'in Araban ilçesinde iki genç, caddede buldukları bir miktar parayı Araban İlçe Emniyet Amirliğine teslim etti.

Araban ilçesi Akbudak Caddesi'nde Şahin Oğuz ile Emrah Kör isimli arkadaşlar, yolda buldukları bir miktar parayı örnek bir davranış sergileyerek Araban İlçe Emniyet Amirliğine teslim etti. İki arkadaş, Polis Merkezi Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ömer Ayabak ile görüşerek caddede gezinirken bir miktar para bulduklarını ve sahibinin bulunmasını istediklerini söyledi.. Ömer Aybanak, her iki gence örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Şahin Oğuz ile Emrah Kör, "İlçe merkezinde gezinirken Akbudak Caddesi'ndeki kaldırımın kenarında bulduğumuz bir miktar parayı alıp zaman kaybetmeden Araban İlçe Emniyet Amirliğine gidip teslim etme kararı aldık ve para sahibinin bulunup teslim edilmesi için teslim ettik. Bulduğumuz paranın miktarı önemli değil. Önemli olan bulduğumuz bir miktar para sahibinin o anki durumu ve bu para ile kim bilir beklide hangi ihtiyacını karşılayacaktı. Kaybettiği para ile ihtiyacını karşılayamadığı için mağdur olabileceğini düşünerek bulduğumuz paranın sahibinin bulunup teslim edilmesi için polise teslim ettik" dedi. - GAZİANTEP