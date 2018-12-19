Gençler Bursa'yı 'Merhamet' ile Tanıtacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleceğin emanetçisi gençlerin 'Merhamet' temasını işleyecekleri kısa filmlerle Bursa'nın tanıtımına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Bursa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği'nce (BİHMED) gerçekleştirilen '1. Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışması'na katılacak öğrenciler, filmlerini 'Merhamet' teması ile çekecek.

Gençlere, toplumsal sorunlara sanatsal bakış açısıyla bakma yeteneği kazandıracak olan yarışmanın protokolü, Bursa Heykel Tarihi Valilik Hizmet Binası'nda imzalandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve BİHMED Başkanı Kadir Oruç'un imzaladığı protokole göre, gençler 'Merhamet' temalı filmleriyle yarışmaya katılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuyla ilgili açıklamasında, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere verdiği değere dikkati çekti. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak, Bursa'da gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için çalıştıklarını anlatarak, "Gençlerimizin zenginliğimiz ve geleceğimizdir. Bizler gençlerimizi en iyiye yöneltmeyi hedefliyoruz. Sosyal, kültürel, milli ve manevi anlamda gelişmelerini desteklediğimiz gençlerimizin geleceklerine de değer katmayı hedefliyoruz. Yarışma ile film sektörüne ilgi duyan gençlerimiz yeteneklerini ortaya koyarken aynı zamanda çekecekleri kısa filmlerle Bursa'nın tanıtımına da katkı sağlayacaklar" diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, gençlerin yeteneklerini keşfedecek çalışmaları desteklediklerini ifade ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de yarışmanın gençler için önemine vurgu yaptı. BİHMED Başkanı Kadir Oruç da 1.'lik ödülünün 5 bin TL olduğu yarışma için BİHMED Hizmet Binası'na 15 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yapılabileceğini, 28 Mart 2019'da ödüllerin açıklanacağını ve 14 Nisan 2019'da da ödül töreni yapılacağını belirtti. Yarışmada ikinciye 3000 TL,

üçüncüye 2.000 TL ödül verilecek. - BURSA

Kaynak: İHA