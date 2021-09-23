BURSA (Habermetre) - 23 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Gençler Bursa'yı adımladı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 'Adım Adım Bursa' projesine katılan gençleri, kentin tarihi ve turistik mekanları ile buluşturdu.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan, ulusal koordinasyon görevini ise Türkiye Belediyeler Birliği'nin yürüttüğü Avrupa Hareketlilik Haftası Bursa'da farklı etkinliklerle devam ediyor. Hüdavendigar Kent Parkı'nda yapılan sabah sporu ve bisiklet, paten ve kaykayla sağlıklı yaşam turu etkinliği ve trafiğe kapatılan Kükürtlü Caddesi'nde yapılan Arabasız Gün Etkinliklerine, Büyükşehir Belediyesi'nin Adım Adım Bursa projesi de dahil oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında BUSMEK üniversite hazırlık kurslarına devam eden gençler, Bursa'yı daha yakından tanıma imkanı buldu. Bursa'nın tarihi merkezinde en çok talep gören Ulu Cami, Hanlar Bölgesi, Tophane, Yeşil gibi 21 noktanın tamamını yaya olarak gezen gençlere Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Profesyonel Turizm Rehberi Aykan Özyürek tarafından tarihi yapı ve bölgeler hakkında bilgiler verildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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