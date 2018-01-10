Gençler Bursa'nın Tarihine Yolculuk Yapıyor

Gürsu Belediyesi, kültür faaliyetleri kapsamında lise öğrencilerine tarihe yolculuk yaptırmaya devam ediyor.

Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen "Geçmişten Geleceğe Kültür Gezileri" çerçevesinde İmam Hatip Lisesi öğrencileri için gezi düzenlendi. Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından her hafta tertiplenen gezide öğrenciler tarihle buluşturuldu.

Belediye Başkanı Mustafa Işık, gençlerin tarihe yolculuk yaptığı gezilerin önemini vurgulayarak, "Tarihini bilen ve tarihine sahip çıkan yeni nesillerimiz aydınlık yarınlarımıza ışık tutacaktır. Bu şuurla gençlerimizi Burs'amızın tarihine yolculuk yaptırıyoruz" dedi.

Her hafta çarşamba ve perşembe günleri yapılan "Ecdadın İzinde ve Geçmişten Geleceğe Şehir İçi Kültür Gezileri", 30 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek. Kültür gezilerinde Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Ulu Camii, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Orhan Camii, Kapalı Çarşı, Emirsultan, Murad Külliyesi ziyaret ediliyor. Gezilere katılanlara öğle yemeği ve çeşitli ikramlar yapılıyor. - BURSA