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Gençler Bölge Masa tenisi takım müsabakaları sona erdi

Kayseri'de düzenlenen Bölgesel Gençler Masa Tenisi Takım Müsabakaları, İç Anadolu ve Akdeniz Bölge Karşılaşmaları tamamlandı.

09.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:24
Gençler Bölge Masa tenisi takım müsabakaları sona erdi

Kayseri'de düzenlenen Bölgesel Gençler Masa Tenisi Takım Müsabakaları, ve Akdeniz Bölge Karşılaşmaları tamamlandı.


07 - 08 Aralık 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Salonunda yapılan müsabakalar sonucunda İç Anadolu Bölgesi erkeklerde 1. Etimesgut Belediye spor, 2. spor kulübü A takımı, 3. Kocasinan Belediyesi spor kulübü B takımı, bayanlarda ise 1. Kocasinan Belediyesi spor kulübü A takımı, 2. Kocasinan Belediyesi spor kulübü B takımı ve 3. Ankara Masader takımı oldu. Akdeniz Bölgesi erkeklerde 1. Adana Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü, 2. Hatay Asp A ve 3.. Hatay Asp B takımı olurken bayanlarda 1. Hatay asp ve 2. Isparta takımı oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi.


Bölge Müsabakalarında ilk 4'e giren takımlar Ocak 2020'de Aydın Didim'de yapılacak olan Gençler Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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