'Gençler Bizim Umudumuz' projesi ile çocuklar doğa turunda bir araya geldi
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'Gençler Bizim Umudumuz' projesi ile çocuklar doğa turunda bir araya geldi

'Gençler Bizim Umudumuz' projesi ile çocuklar doğa turunda bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis (TDP) Büro Amirliği tarafından hazırlanan 'Gençler Bizim Umudumuz' projesi kapsamında 30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' kapsamında 20 çocuk protokol üyeleri ile doğa yürüyüşü yaparak, kuş evi astı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis (TDP) Büro Amirliği tarafından hazırlanan 'Gençler Bizim Umudumuz' projesi kapsamında 30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' kapsamında 20 çocuk protokol üyeleri ile doğa yürüyüşü yaparak, kuş evi astı.

30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla Karabük Emniyet Müdürlüğü TDP Büro Amirliği tarafından hayata geçirilen 'Gençler Bizim Umudumuz' projesi kapsamında koruma altındaki 20 çocuğun suça sürüklenmelerini önlemek, madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak adına doğa turizmi etkinliği kapsamında Baklabostan Tabiat Parkında doğa yürüyüşü ve kuş evi etkinliği ile gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte ayrıca Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahmet Işık ve paydaş kurumların yetkileri ile Toplum Destekli Polisler yer aldı.

Polis abileri ile bilek güreşi tutan çocuklar daha sonra Vali Gürel ve beraberindekilerle birlikte Baklabostan seyir terasında doğanın eşsiz güzelliğini seyrederken, Yüksek Orman Mühendisi İsmail Sevimler tarafından da doğada yer alan bitki ve ağaç türleri hakkında bilgilendirildi.

Daha sonra Baklabostan şelalesine geçen çocuklar burada da suyun ve doğanın eşsiz güzelliğini ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi. Çocuklar son olarak tabiat parkında yer alan ağaçlara polislerle birlikte kuş evi astı. - KARABÜK

'Gençler Bizim Umudumuz' projesi ile çocuklar doğa turunda bir araya geldi
'Gençler Bizim Umudumuz' projesi ile çocuklar doğa turunda bir araya geldi
'Gençler Bizim Umudumuz' projesi ile çocuklar doğa turunda bir araya geldi
'Gençler Bizim Umudumuz' projesi ile çocuklar doğa turunda bir araya geldi
'Gençler Bizim Umudumuz' projesi ile çocuklar doğa turunda bir araya geldi
'Gençler Bizim Umudumuz' projesi ile çocuklar doğa turunda bir araya geldi
'Gençler Bizim Umudumuz' projesi ile çocuklar doğa turunda bir araya geldi
'Gençler Bizim Umudumuz' projesi ile çocuklar doğa turunda bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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