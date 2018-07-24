Gençler, Bedelli Askerlikteki 21 Günlük Eğitiminin Kaldırılması İçin Harekete Geçti

Bedelli askerlik için 21 gün temel askerlik eğitimi alınacağının açıklanmasının ardından bedelliden yararlanacak olan vatandaşlar, temel askerlik eğitimi süresinin kaldırılması için sosyal medyada imza kampanyası başlattı.

21 GÜNLÜK ASKERLİĞİN KALDIRILMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bedelli askerlikle ilgili 15 bin lira ücret ve 21 gün temel askerlik eğitimi şartları TBMM Komisyonunda kabul edildi. Bedelli askerlikten yararlanacak olan vatandaşlar ise 21 günlük temel askerlik eğitiminin önergeden kaldırılması için "change.org"da imza kampanyası başlattı.

"BEDELLİ ASKERLİĞİN NEGATİF ETKİLERİ TARTIŞILMAYA BAŞLANMIŞTIR"

İmza kampanyası kapsamında yayınlanan bildiride, "Bedelli askerlik düzenlemesindeki 21 günlük zorunlu eğitim maddesinin, bu yasadan faydalanacak bireylere, bu bireylerin ailelerine ve iş yerlerine yaratacağı negatif etkileri, 28/21 gün şartı konuşulduğu günden itibaren kamuoyunca yüksek sesle tartışılmaya başlanmıştır.

"İŞ YERİ SAHİBİ GENÇLERİN, İŞ YERLERİNİ KAPATMASI SÖZ KONUSUDUR"

Engelli ve yaşlı aile bireylerine bakmakla yükümlü olan gençler, çalışmak ve ailelerine bakmak zorundadırlar. Bunun dışında kendi iş yerine sahip vatandaşların da iş yerlerini kapatması söz konusu olmuştur. 1 gün dahi iş yerinden ve ailesinden ayrı kalamayacak bu vatandaşların 21 gün sorumluluklarını terk etmelerinin mantıklı bir çözümünü, ilgili maddeyi kabul eden yetkililer, bu yasadan faydalanmayı düşünen vatandaşlara sunmalıdır.

"ŞİRKETLERDE İŞ GÜCÜ AÇIĞI MEYDANA GELECEKTİR"

Bunun dışında ücretsiz izin kullandıracak şirketlerde de iş gücü açığı meydana gelecektir. Aynı şirkette çalışan vatandaşların, aynı anda bedelli askerlikten faydalanması şirketler için de büyük bir problem doğuracaktır." ifadeleri dikkat çekti.