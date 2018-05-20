Gençler, Bayramlarını Spor Festivali'nde Kutladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı gün olan 19 Mayıs kutlamaları için, Optimum AVM'de Spor Festivali düzenlendi. Festivalde, sadece gençler değil her yaş grubundan ziyaretçiler gönüllerince eğlenip bayramın tadını çıkarma fırsatı buldular.

Sporseverler için çeşitli etkinliklerin hazırlandığı festivale Endless BMX Gösteri Grubu'nun performansı damga vurdu. Çamurlu ve engebeli yollar için üretilen mini bisiklet BMX ile adeta şov yapan grup ziyaretçilerin adrenalini yükseltti.

Genç yaşlı herkesin heyecanla izlediği gösteri ve yarışmalar keyifli anlara sahne oldu.

Yeteneğine güvenenlerin yarıştığı, her yaş grubundan ziyaretçilerin de heyecanla izlediği etkinliklerde herkes eğlenme fırsatı buldu.

Ziyaretçiler; topukla penaltı, okçuluk, şınav çekme, yavaş bisiklet sürme, basketbol, top sektirme, hızlı bisiklet sürme ve badminton yarışlarında kıyasıya rekabet ettiler.

Her yarışmanın birinci ve ikincisine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına özel sürpriz hediyeler verildi. - ADANA