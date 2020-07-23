Gençler bayramları tatil olarak görüyor OkCupid üzerinde yer alan sorulara verilen yanıtlara göre Türkiye'de bayram;aileyle geçirilen geleneksel bir aktiviteden çok, tatil kaçamakları için bir fırsat gibi görülüyor.

Kullanıcılarını uygulama üzerinde verdikleri cevaplara göre en uygun profillerle eşleştiren arkadaşlık uygulaması OkCupid kullanıcıların verdiği yanıtlara göre; yeni nesil eskisine göre özel günleri aileleriyle geçirmeyi daha az önemsiyor. Verilere göre sadece 10 kişiden biri bayramda ailesini ziyarete önem veriyor. Yüzde 40'lık bir kesim ise bunu gerekli görmüyor. İşte diğer sonuçlar…

AİLE ZİYARETLERİ YERİNE ARKADAŞLARLA KAÇAMAK

"Bayramlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz, ailenizle geçirmeyi mi yoksa her şeyden uzaklaşmayı mı tercih ediyorsunuz?' sorusuna kadın ve erkeklerin yüzde 51'i ailesiyle evde geçirdiğini, yüzde 49'u arkadaşlarıyla tatile gittiklerini söylüyorlar. Yani soruya cevap verenlerin yarısı için bayram arkadaşlarla geçirilecek bir tatil fırsatı. 'Bayramı ailenle geçirmek senin için ne kadar önemli?' sorusuna sadece yüzde 9'luk bir kesimin 'Çok önemli' cevabını vermesi de giderek bayram ve aile ziyareti kavramının geride kalmaya başladığını gösteriyor. yüzde 43'lük bir kesim için de hiç önemi yok. Kullanıcılara tatilde gitmek istedikleri yer sorulduğunda ise bu yıl çoğunluğun (%52) tercihi uzak diyarlar. Yurtdışına gitme fırsatı olmayanlar için hala ilk tercih Bodrum (%30), ikinci tercih Çeşme (%18).

ADETLERE BAKIŞ ZAMANLA DEĞİŞİYOR

"Aile büyüklerinizle aynı adetleri mi uyguluyorsunuz?" sorusuna kadın ve erkeklerin yüzde 76'sı, "Hayır" yanıtını vermiş. Verilere göre günümüzde her dört gençten sadece biri aile gelenek ve göreneklerini devam ettiriyor. Hatta adetler biriyle kurulacak romantik ilişkide bile belirleyici bir rol oynuyor. "Tutucu ailesi olan biriyle birlikte olmak zor olur mu?" sorusuna kadınların yüzde 88'i, erkeklerin yüzde 80'i "Evet" cevabını veriyor. Görünüşe göre kadınlar için tutucu ailesi olan biriyle birlikte olmak, erkeklere göre daha zor.

Kaynak: Bültenler